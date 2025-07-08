減少對美依賴！加拿大開始向亞洲輸送天然氣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-08 08:11

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加拿大放眼美國以外的貿易市場，開始向亞洲輸送天然氣。據《紐約時報》周一（7 日）報導，近日一艘載有加拿大出口液化天然氣（LNG）的貨船，從加拿大西部港口啟航，前往亞洲。

加拿大開始向亞洲輸送天然氣。（圖：Shutterstock）

這批 LNG 的出口，源於上月終於完成建設的加拿大首個大型 LNG 出口設施。加拿大政府說，這是加拿大歷史上最大民間部門投資計畫。從港口營運、氣田開發到輸氣管線建造，總投資額高達 480 億加元。

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據項目方加拿大液化天然氣公司（LNG Canada）介紹，該設施位於加拿大西部不列顛哥倫比亞省基蒂馬特，目前每年能處理 1,400 萬噸 LNG，第二階段可擴建至 2,800 萬噸。

LNG Canada 由英國殼牌公司、馬來西亞國家石油公司、中國石油天然氣公司、日本三菱商事株式會社、韓國天然氣公司共同持股。

這個項目也獲加拿大政府大力宣傳。加拿大總理卡尼上周在 LNG 貨輪啟航儀式上說道：「通過將願景化為行動，加拿大有望成為世界領先的能源超級大國。」