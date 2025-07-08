川普宣布將對日本徵收25%關稅 日本政府今緊急開會商討對策

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-08 09:04

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據日本東京廣播公司報導，美國總統川普周一（7 日）在社交媒體上宣布，已向日本首相石破茂發函，通知自 8 月 1 日起對日本商品徵收 25% 關稅，日本政府周二召開關於美國關稅措施的綜合對策總部會議，商討應對方案。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

石破茂周二說，美方公布的措施令人遺憾。石破茂做出指示，繼續與美方就關稅進行談判。

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日本政府周二將於首相官邸召開綜合對策本部會議，以因應川普宣布對日本進口商品徵收 25% 關稅一事。石破茂將出席會議，據測其將指示閣僚繼續就取消關稅進行談判。

川普表示，儘管美國與韓國和日本之間存在巨額貿易逆差，美國仍決定繼續與兩國合作。然而，美國決定以更加平衡、公平的貿易為前提，繼續向前推進。

川普稱，貿易逆差已對美國經濟乃至國家安全構成重大威脅，因此必須作出改變。自 8 月 1 日起，美國將對所有韓國和日本產品徵收 25% 關稅，此項關稅獨立於各類行業性關稅。

若韓國和日本決定提高對美關稅，美國將在現有 25% 稅率基礎上追加同等幅度關稅。