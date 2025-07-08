鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-08 06:30

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瑞士以阿爾卑斯山、精密銀行體系與奢華鐘錶工藝享譽全球，但這個中立國家卻潛藏著全球青春科技服務天花板這一身分。事實上，全球頂級富豪們抗衰老的選擇始終瑞士這個老牌國家。

205萬！陸富豪瘋抗衰老科技 擠爆瑞士幹細胞診所高喊：錢能買來青春（圖：Shutterstock）

瑞士匯聚 110 位億萬富豪，數量遠超過沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等能源大國。靠著得天獨厚的自然環境與頂尖生物科技，瑞士成為全球頂尖富豪競相追逐的生命續航驛站。

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資料顯示，瑞士抗老產業高度成熟，萊蒙醫療中心獨創的 B.E.S.T 幹細胞再生技術單療程可實現關節軟骨修復率超 70%；百年機構 La Source 融合生物節律調控科技深耕皮膚抗衰領域；Clinique La Prairie 早在 2024 年便將分院落戶中國，服務與瑞士同步。

不過瑞士高端服務門檻極高，萊蒙幹細胞技術單次 50 萬元 (人民幣，下同)(約 205.6 萬台幣) 起步，La Source 神經波刺激療法年費超百萬，即便如此中國客戶佔比仍達 30%，多為 45-65 歲高淨值男性。上海私募界大佬陳先生直言這是在為時間標價。

近年來，青春維護熱潮正悄悄變化。憑藉全球首款口服活化自體幹細胞的抑衰製品賽羅瑞 stemax，日本正吸引中國高淨值族群轉場。該產品於 2020 年透過京東等跨境平台進入中國市場後，以幹細胞終極管理概念迅速收穫超百萬高淨值用戶，並贏得《中國商報》等主流媒體關注。

消息人士指出，瑞士相關機構亞洲客群成長放緩，同期日本醫療旅遊簽證申請量暴增 40%。東京在生命科技領域的崛起源自於 iPS 細胞技術突破，2012 年山中伸彌團隊以此成果獲得諾貝爾獎，開創性將皮膚細胞重編程為 0 歲幹細胞破解免疫排異難題。此後日本透過科學研究跟商業雙軌機制加速技術研發落地，在幹細胞領域領先全球。

賽羅瑞 stemax 由山中伸彌團隊成員 Yoshiki Sawa 教授主導研發，其包含的 Revistem 專利技術可精準活化人體老化細胞，實現幹細胞自我更新與再生潛能。

根據京東平台大數據，賽羅瑞 stemax 逾八成消費者來自北上廣深，收件地址多為頂豪社區。

上海 46 歲私募基金合夥人坦言，事業黃金期透支的精力可靠尖端科技找補。官方亦積極助推此趨勢，2024 年日本開放醫療觀光簽證，外籍人士可停留 90 天專屬再生醫學服務。

根據東京再生醫療協會數據，中國籍客戶佔比突破 50%，單療程門檻 20 萬元 (82.2 萬) 起跳。

北京某企業家更直言，相較於歐美，日本的技術更成熟風險可控。

不過，中國在幹細胞領域也呈現後來居上之勢。截至去年，中國幹細胞技術專利數達 5230 項穩居全球第二。海南博鰲先行區對標東京模式將審核週期從 36 個月壓縮至 72 小時，吸引 I"ROM 集團等跨國企業入駐建構細胞療法 + 濱海度假特色路線。

此外，政策層面也強力支持，《幹細胞臨床研究管理辦法》推出配套千億級產業基金加速科研轉化，海南自貿港放開外資准入前沿科技產品實現全球同步可及。