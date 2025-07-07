邁科AI伺服器散熱產品出貨大幅增加 6月營收年增逾1倍
鉅亨網記者劉玟妤 台北
邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱相關產品出貨大幅增加，加上其他散熱產品出貨同步成長，今 (7) 日公告 6 月營收達 3.89 億元，年月雙增，其中年增超過 1 倍。
邁科 6 月營收 3.89 億元，月增 5.19%，年增 1.36 倍；第二季營收 10.41 億元，季增 83.6%，年增 98.66%；累計今年上半年營收 16.08 億元，年增 65.41%。
邁科積極布局水冷散熱產品，水冷產線已在上半年建置完成，水冷散熱新品也已陸續出貨，目前正與客戶洽談中，討論個別專案，為後續水冷產品出貨鋪路，預期多個伺服器水冷散熱專案將在明年開始發酵，有望帶動營運。
邁科進一步指出，目前整體訂單能見度已有 2 至 3 個月，其中，AI 伺服器散熱產品的訂單能見度已超過 1 季以上。隨者市場需求與日俱增，近年全力發展 AU 伺服器散熱產品，預期下半年伺服器相關產品出貨將逐步成長，伺服器營收比重可望超過整體營收 5 成。
此外，邁科近年也將重心鎖定大型 CSP 客戶的開發與經營，並陸續打入多家 CSP 大廠供應鏈，有助未來高階產品出貨，成為公司成長動能之一。
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