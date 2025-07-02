意外曝光統一Dream Plaz營運日？ 乾杯黑毛屋本家確定7/25營業

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-02 15:01

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圖：乾杯官方公告。

乾杯將插旗Dream Plaza。(圖：乾杯提供資料照)

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 發出公告指出，旗下黑毛屋本家信義店將由新光三越 A4 搬遷至 Dream Plaza，並確定於 7 月 25 日開始營運，意外曝光了統一 Dream Plaza 可能啟動營運的時間點，市場同時關注，黑毛屋本家此次轉移營運位置，是否為信義商圈品牌的洗牌新趨勢、或僅是單一個案，還有待觀察後續 Dream Plaza 發出確切的招商資訊。

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台北市信義區是國內百貨一級戰區，統一 Dream Plaza 何時開始營運，受到信義區百貨同業和消費者的關注，而目前並未有確切開幕時間。

乾杯發出公告，7 月 14 日起信義店因搬遷停止營業，預計 7 月 25 日將於 Dream Plaza 與消費者見面。

對此，乾杯說明，是因租約到期而轉移經營位置，並確定 7 月 25 日可開始營業。

因此，此顯示 Dream Plaza 很可能開始營運的時間點即是 7 月 25 日，至於是否為階段性的品牌開出、試營運，或是正式開幕，仍有待統一集團發出確定公告。

另一方面，值得留意的是，黑毛屋本家長期在新光三越 A4 經營，此次轉向 Dream Plaza 是否為單一個案，或是整個信義區百貨業的品牌調整洗牌，還有待觀察。