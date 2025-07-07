鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-07 17:00

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全球四大會計事務所之一的德勤 (Deloitte) 周一 (7 日) 發布最新調查數據指出，在英國企業主管眼中，美國作為投資目的地的吸引力大幅下降，他們如今更傾向於挖掘本土及週邊的投資機會。德勤在 6 月 16 日至 6 月 29 日期間對 66 位財務長和高階主管進行調查，其中包括 37 家上市公司，總市值為 3860 億英鎊。

英企集體「變心」！德勤調查：川普上台後美國投資吸引力暴跌 英國本土跟印度成新寵​（圖：Shutterstock）

根據德勤對英國主要企業財務長的調查顯示，認為美國是「有吸引力投資地」的受訪者淨平衡比例為 + 2%，較 2024 年底的 + 59% 顯著下滑。美國總統川普在今年 1 月 20 日展開個人第二個總統任期。

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德勤這份調查報告也跟美國官方上月數據相呼應。今年初以來，美國外來直接投資 (FDI) 大幅下跌，這一下降趨勢恰逢川普關稅計畫給企業帶來高度不確定性。

相較之下，英國企業主管對本土市場熱情升溫，英國的投資吸引力淨平衡比例從 - 12% 上升到 + 13%，跟印度並列成為最具吸引力的投資目的地。

儘管如此，美國的吸引力仍高於歐洲其他已開發國家等，後者在德勤調查中呈現負向指標。

德勤英國高級合夥人兼執行長 Richard Houston 說：「調查結果顯示市場情緒的轉變，現在英國被視為全球領先的投資目的地。這種重燃的信心，加上風險偏好上升，值得肯定，也凸顯英國所具備的巨大投資潛力。」

根據美國官方數據，2023 年英國以 6360 億美元的投資規模成為美國第四大 FDI 來源國。

此外，德勤調查顯示，英國高階主管的商業信心較 4 月發布的上一輪調查有所回升，即使整體情況仍處低迷，樂觀指數已從上一季的 - 14% 上升到 - 11%。

英國商業調查普遍指向經濟成長乏力，這對財政大臣 Rachel Reeves 是個挑戰。市場預期她可能在下次預算案中再次加稅。

但花旗一位高層上周四 (3 日) 表示，儘管英國加大對富人徵稅，卻依舊吸引該行對美國感到失望的富有客戶關注。