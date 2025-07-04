鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-04 17:10

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美國眾議院周四 (3 日) 以 218 票贊成、214 票反對的微弱優勢通過《大而美法案》，支持者稱其為「經濟強心針」、反對者斥為「債務火藥桶」的立法博弈，正將美國推向新的財政懸崖邊緣。

即將生效！《大而美法案》究竟是減稅盛宴？ 還是赤字炸彈？（圖：Shutterstock）

新法案核心在於永久化川普時期的減稅政策，包括將小費與加班收入納入免稅範疇、設立 MAGA 育兒帳戶等條款。支持者宣稱此舉將為消費與製造業注入強勁動力，市場測算顯示耐吉、沃爾瑪等消費股有望迎來 20% 以上的漲幅。

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然而，反對派直指《大而美法案》本質是「富人遊戲」。財經數據顯示，《大而美法案》恐讓美國 2026 年度財政赤字率突破 7%，聯邦債務佔 GDP 比例將飆升至 126%，持續借貸模式恐推高全球借貸成本。

目前，美國國債規模已突破 36.2 兆美元歷史高點。國際信評機構穆迪 5 月已將美國 3A 信評等級調降，並示警不斷攀升的債務負擔將懲罰子孫後代。

關於《大而美法案》的政治博弈則呈現白熱化態勢，特斯拉執行長馬斯克公開痛斥削減新能源補貼將摧毀百萬就業職缺，並揚言在選舉中狙擊支持議員，川普則透過社群平台 TruthSocial 強勢喊話共和黨，要求周五 (4 日) 前必須通過法案，顯示黨內分歧嚴重。

此外，《大而美法案》通過的過程可謂一波三折，並充分暴露美國政治的深度對立。民主黨展開強力阻擋。民主黨眾院領袖 Hakeem Jeffries 創紀錄地發表 9 小時演講，痛斥法案是劫貧濟富的《大醜陋法案》。

在眾院最終投票前，Jeffries 為表達最強烈的抗議，發表一場打破國會歷史紀錄、長達 8 小時 46 分鐘的演說，成功拖延了投票程序。他在演說中痛斥：「共和黨人正試圖將這部龐大而醜陋的法案，強行塞進美國人民的喉嚨。領導力需要勇氣、信念和同情心，然而我們從這屆政府及其在共和黨的共犯那裡看到的，卻是殘酷、混亂和腐敗。」

反對者亦聚在國會外頭抗議，擔憂法案將加劇低收入群體債務負擔，甚至導致基層醫院因資金短缺而關閉。

該法案重點是降低企業稅負。根據《紐約時報》分析，此舉將使美國財政赤字在未來十年增加約 3.3 兆美元，國家稅收面臨結構性萎縮。

保守派智庫「曼哈頓研究所」(Manhattan Institute) 預算專家 Jessica Riedl 警告稱該法恐是 1960 年代以來最昂貴的立法，持續膨脹的赤字將徹底改變美國財政軌跡。