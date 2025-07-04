鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-04 09:25

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美國眾議院周四 (3 日) 以 218 票對 214 票的微弱優勢通過總統川普力推的《大而美法案》，這項總額達 3.4 兆美元的稅收與支出法案將在美東時間周五 (4 日) 簽署生效。這項歷經波折的立法標誌著美國產業政策重大轉向，多個產業將面臨截然不同的命運轉折。

美眾院通過川普《大而美法案》 產業贏家與輸家有哪些？

化石能源產業成為最大贏家之一。法案不僅要求在阿拉斯加和墨西哥灣新增聯邦土地租賃銷售，更恢復較低的特許權使用費率，同時增加碳捕捉技術補貼。

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矽谷投資人也同樣獲益顯著，合格小型企業股票稅收排除額度從 1000 萬美元提升至 1500 萬美元，為新創企業退出創造更優條件。

半導體業也迎來重大利多，新建廠的稅收抵免比例從 25% 躍升至 35%，但必須確保工程在 2026 年底前動工。

此外，國防承包商將分享五角大廈 1500 億美元預算紅利，其中 250 億美元指定用於金穹反飛彈系統研發。航空業獲得 125 億美元空中交通管制系統改革資金支持，而製造業則可享有建設成本全額抵扣優惠。零售業作為 21% 企業所得稅稅率的維持者，也成為重要受益群體。

與之形成鮮明對比的是，AI 與科技業遭遇政策逆轉。原先打算實施的 10 年州級監管暫停條款大幅縮減至 5 年，引發科技領袖對創新受限的擔憂。

電動車市場亦將受到重創，7500 美元購車補助將在 9 月 30 日後永久取消，直接影響特斯拉等主要車廠。再生能源領域同樣面臨挑戰，新項目稅收抵免資格將在啟動 12 個月後失效，但設備製造商可能迎來短期訂單成長。

高等教育和醫療體系成為主要輸家。《大而美法案》對頂尖私立大學的投資收入徵收階梯稅率，最高達 8%，哈佛等常春藤大學院校首當其衝。

醫療補助支付改革則削弱了各州提高補助的權限，在已擴大健保涵蓋的 40 個州，醫院收入分成比例從 6% 降至 3.5%。