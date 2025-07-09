鉅亨網編輯林羿君 2025-07-09 09:32

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美國總統川普表示將對銅進口徵收 50％關稅，紐約銅期貨聞訊飆升，可能在全球金屬市場引發大規模的供應鏈震盪。

川普關刀揮向銅 紐約銅價一夜升天、倫敦銅價大跌。(圖:shutterstock)

COMEX 的期貨合約週二一度狂飆 17%，創下單日最大漲幅紀錄，價格觸及每磅 5.8955 美元的歷史新高，最後收在每磅 5.6855 美元，漲幅為 13%。紐約價格相對倫敦相同期貨溢價高達 24%，而倫敦市場是全球基準價格的設定地。

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截至台灣時間週三上午 8:23，紐約銅價轉跌 4% 至每磅 5.5085 美元，而倫敦金屬交易所的銅價下跌 1.7%，報每公噸 9,627 美元。

如果這項關稅措施生效，預計將對美國經濟的廣泛領域帶來更高成本，因為許多行產和應用都仰賴銅做為原料，包括消費電子產品、汽車、住宅建設以及資料中心等各個領域。

由於美國的高額溢價，市場很可能出現扭曲。為了搶在可能實施關稅之前，交易商近幾個月已將創紀錄數量的銅運往美國。而 COMEX 價格的最新飆升，將進一步刺激他們在關稅生效前儘速完成最後一批金屬的運送。

顧問公司 Plusmining 的創辦人瓜哈多（Juan Carlos Guajardo）表示，在關稅生效前會有大量買盤湧現。

川普的指令發布之際，美國和全球各國預計未來十年對這銅的需求將大幅成長。資料中心、汽車製造商、電力公司和其他機構正在全球尋找原料，以提高電動車產量和電網容量。要讓電力和交通系統轉向可再生能源運作，所需的銅量將遠超過目前生產商所承諾供應的水準。

商務部盧特尼克（Howard Lutnick）日前接受 CNBC 訪問時表示，針對銅的調查已經完成，他預計該關稅「很可能會在 7 月底生效，也可能是 8 月 1 日」。

摩根士丹利的分析師表示，川普最新的舉措將支撐 COMEX 銅價上漲，因為這些價格將反映將金屬運入美國所增加的成本。不過，美國國內庫存的累積應可在短期內緩解影響。

市場仍有許多懸而未決的問題，包括潛在關稅的具體實施時間表。業界也在等待更多有關受影響銅類型的細節，以及是否會有任何豁免措施。

作為遠遠領先的對美銅出口國，智利的礦業官員也是正在等待進一步資訊的一方。

智利，特別是國營的 Codelco，將是最受影響的生產商，因為該國每年供應約 50 萬公噸精煉銅，占美國年進口總量 70 萬噸中的大多數。其中，光是 Codelco 就運送了大約 35 萬噸。

當被問及對「50% 關稅」的評論時，智利外交部指出，目前尚未針對商務部對銅的調查發布任何行政命令，智利也尚未收到任何決定的正式通知。同樣地，Codelco 董事長馬克西莫 · 帕切科（Máximo Pacheco）表示，現在下結論還為時過早。

不過，一旦美國關稅生效，搶運銅至美國的熱潮消退後，COMEX 價格可能會降溫。

根據美國地質調查局的資料，2024 年美國消耗了約 160 萬噸精煉銅。雖然美國擁有相當規模的本土礦產資源，去年產出了約 85 萬噸初級銅，但仍需仰賴主要貿易盟友的進口來滿足需求。智利是最大進口來源，佔總進口量的 38%，其次是加拿大（28%）及墨西哥（8%）。根據摩根士丹利的研究，淨進口的銅約佔美國總需求的 36%。