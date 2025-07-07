鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-07 06:30

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受去年夏天創紀錄高溫天氣影響，日本製作抹茶的原料茶碾茶今年減產，交易價格打破歷史紀錄。加上近年來全球對抹茶需求逐漸增加，業界人士預估，抹茶價格在創下新高後，還會一路飆升。

抹茶控注意，日本原料減產，價格暴漲170%。（圖：Shutterstock）

據《路透社》上周五（4 日）報導，京都地區的碾茶產量約佔日本全國總產量四分之一。由於去年夏季天氣炎熱，今年 4、5 月收獲季節到來時，碾茶產量大幅下降。

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京都南部宇治茶農吉田昌弘（音譯）說，去年夏天烈日曬壞不少茶樹，往年自家通常能採收 2 噸碾茶，今年只有 1.5 噸。

全球日本茶協會數據顯示，碾茶價格不斷攀升。今年 5 月京都拍賣價格飆漲到每公斤 8,235 日元，較一年前暴漲 170%。

日本茶生產相關協會的數據顯示，日本 2024 年共產出 5,336 噸抹茶，比十年前增加近 2.7 倍，預估今年產量會減少。

碾茶產量減少的同時，全球市場對抹茶的需求卻不斷增加。不少消費者認為，抹茶有一定抗氧化功能，有益健康。不少茶企或茶飲料公司趁機推出各種抹茶產品，大受歡迎。

日本農林水產省的數據顯示，2024 年日本抹茶等綠茶出口額增長 25%，達到 364 億日元，這一增幅主要來自抹茶這樣的茶粉出口增加。