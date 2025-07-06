日本出口巡防艦助菲律賓應對中國海上威脅！強化區域防衛合作

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 15:41

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《路透》引述日本《讀賣新聞》於 7 月 6 日報導，日本計劃向菲律賓出口舊型「阿武隈級」巡防艦（Abukuma-class destroyer escort），以強化雙方在南海對中國海上擴張行為的嚇阻能力。

日本出口「阿武隈級」巡防艦助菲律賓應對中國海上威脅！(圖：Shutterstock)

據報導，日本將移交六艘服役超過三十年的「阿武隈級巡防艦」給菲律賓。該型艦隸屬日本海上自衛隊，排水量約 2,000 噸，配備反艦飛彈、魚雷與火砲。目前菲律賓海軍僅擁有巡防艦與輕型護衛艦，尚無驅逐艦。

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報導指出，日本防衛大臣中谷元與菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）上月在新加坡會面時已就出口案達成協議。菲律賓軍方預計今夏將派員赴日檢視這批巡防艦，以做為交付前的最後準備。

對於此一出口計畫，日本防衛省拒絕評論，而菲律賓軍方與中國外交部尚未對《路透》的置評請求作出回應。

日本與菲律賓雙方均認為中國在南海及東海持續的軍事行動，已對地區穩定構成挑戰，並表示將強化海上防衛合作。

去年，日本與菲律賓簽署《互惠准入協議》（Reciprocal Access Agreement），使雙方軍隊可在彼此領土內部署與行動，這是日本在亞洲首次簽署此類協定，顯示日菲軍事聯盟的升級。