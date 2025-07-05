鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-05 08:30

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日本將於 2026 年實施「育兒支援金」制度，在國內掀起軒然大波，這項新政被嘲諷為「單身稅」，所有繳納醫療保險的民眾需按收入比例繳納 0.1%-0.2% 附加費，月繳上限達 1650 日元，資金將專項用於發放育兒補貼家庭養育子女直至大學畢業，最高可領取 352 萬日元。

2400日元！日本急催生明年4月擬實施「育兒支援金」 新政設計挨批變相課徵單身稅

在東京某 IT 公司就職的 28 歲白領佐藤健一說：「自己都養不起，還要替別人養小孩？現在連單身都要被懲罰，日本簡直成了『生育奴隸制』國家。」

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月入 30 萬日元的他每月將需要繳納約 2400 日元附加費，相當於半個月咖啡錢。 他的憤怒代表了許多日本青年的心聲。

社群媒體上，「拒繳運動」倡議已經獲得逾百萬個贊，抗議者聚集在東京國會大廈前高喊「還我選擇權」。

這場爭議背後凸顯日本嚴峻的人口危機。去年日本新生兒僅 68.6 萬，生育率跌破 1.2，預計 2070 年人口從 1.2 億銳減至 8700 萬。少子化也導致勞力短缺、社保體系瀕臨崩潰，政府被迫嘗「經濟槓桿」刺激生育率。

依當前趨勢推算，600 年後日本人恐將面臨「絕種」風險。

早在 2005 年，日本就採取了一系列的補貼政策，雖然這些年一直在加碼，但生育率最高也就反彈到 1.44，馬上就又掉頭下行，2023 年降到 1.2,2024 年又創歷史新低，到了 1.15。

日本厚生勞動省官員坦言：「這不是簡單的經濟刺激，而是生存保衛戰。」

數據顯示，日本正以每代減少 30% 育齡婦女的速度滑向人口深淵，勞力短缺已導致製造業機器人密度突破全球紀錄。

然而，「育兒支援金」的強制徵收模式引發強烈質疑「為何不延續先前隱蔽性更強的育兒補貼政策？」

稅務專家指出，該政策本質是「制度性單身稅」。雖然官方宣稱全民共擔費用，但育兒家庭可透過補助獲得超額報酬，年收千萬的家庭實際稅負率僅 0.02%，但單身者卻需承擔全額成本。更殘酷的是，日本現有稅收體系已透過配偶扣除、扶養控除等條款變相加重單身者負擔，新政策無異於「二次剝削」。

國際對比揭示出更嚴峻的現實。德國「父母金」政策實施十年間生育率僅提升 0.2，南韓推出「新生兒禮包」亦未能阻止生育率跌破 0.8。這些案例表明，單純經濟刺激難以破解低生育率困局。

東京大學社會學教授上野千鶴子說：「當房價收入比突破 15 倍、職場過勞文化盛行時，再多的育兒補貼也抵不過生存壓力。」

面對洶湧輿情，日本政府陷入兩難。若堅持恐激化世代矛盾，若妥協退讓則人口危機將進一步惡化。

這場爭議也為其他國家敲響警鐘，像是中國的個稅專案附加扣除政策已形成事實性「單身稅」效應，而呼和浩特等地試點的三胎補貼政策效果尚待觀察。

專家警告，在未解決住房、教育、職場歧視等結構性矛盾前，任何經濟刺激手段都可能淪為「無效補貼競賽」。