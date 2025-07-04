〈台幣〉升轉貶收28.931元 外匯局長分析3原因 「大家都把美元看得太空了」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-04 18:58

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新台幣兌美元匯率連日走升，今 (4) 日早盤一度升破 28.8 元，續創逾 3 年來新高，隨著台股賣壓湧現、外資匯出，加上央行進場調節，帶動匯價由升轉貶，終場收在 28.931 元、貶值 1.03 角，終止連 3 升。央行外匯局長蔡炯民分析今天台幣轉貶三個原因，並直言 「大家都把美元看得太空了」。

〈台幣〉升轉貶收28.931元 外匯局長：「大家都把美元看得太空了」(圖：shutterstock)

針對新台幣兌美元匯率今天由升轉貶，蔡炯民指出主要有三個原因，首先是台股翻黑；其次是台股 7、8 月為除息旺季，外資開始收到股利，必須依規定匯出；第三，所有貨幣對美元也都呈現貶值。

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蔡炯民直言，大家都把美元看得太空了，以美國經濟基本面來看，上半年美元貶值幅度有點太大，大家都往這個方向去解讀，這樣風險會很高，「對美元資產沒信心」有點過度炒作了，有太多的預期心理。

不過，市場也開始有一些「美元真的會那麼弱嗎」的反思出現，從外電報導或是投資銀行分析中，也有看到「美元可能不會再這麼弱下去了」的論點，往下走貶空間有限，因此，今天轉貶可能是開始慢慢反應這些看法修正。

不過，美國與各國的最終關稅稅率即將出爐，市場轉趨觀望，整體匯市交投清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 15.85 億美元。

回顧新台幣匯率本周走勢，猶如坐雲霄飛車般，周一適逢季底、上半年最後一個交易日，在央行出手阻升下，急貶超過 7 角，以 29.902 元關門，隨後美元走弱，新台幣拉出一波連 3 日強升，今天轉貶收在 28.931 元。單周累計升值 2.49 角或 0.86%，周線連 4 升。