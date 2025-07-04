「好消息就是好消息」重新主導市場 助美股創高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
對投資人來說，「好消息就是好消息」的情緒重新回到了股市。
美國股市周四 (3 日) 表現強勁，主要指數齊創新高。道瓊指數大漲超過 300 點，標普 500 指數與那斯達克指數亦締造歷史紀錄。其中，標普 500 指數上漲 0.83%，收於 6279.35 點，那斯達克上漲 1.02%，收於 20601.10 點。
此次漲勢主要由超預期的六月就業報告驅動。數據顯示，美國上月新增就業 14.7 萬人，遠高於經濟學家預期的 10.6 萬人，失業率意外降至 4.1%，五月數據也獲上修。Abound Financial 首席投資長 David Laut 指出，這份強勁報告證明美國經濟的韌性依然完好。
然而，這份亮眼數據大幅降低了市場對聯準會近期降息的預期。原先勞動市場趨緩曾提振降息希望，但報告公布後，交易員迅速削減押注，七月降息可能性幾乎排除，根據 CME FedWatch 工具，其機率驟降至僅 4.7%。
Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，這也意味著投資者心態轉變，從過去「好消息是壞消息」轉為「好消息就是好消息」，焦點回歸經濟本身實力，而非聯準會政策。
此外，市場繼續關注其他進展。儘管總統川普與聯準會主席鮑爾的紛爭曾一度牽動降息預期，但就業數據影響更大。貿易方面，美國解除對中國晶片設計軟體出口限制，象徵貿易緊張局勢有所緩和，相關晶片股價應聲上漲。同時，川普政府大規模稅收和支出法案也已在眾議院通過關鍵程序性投票。
美國股市因獨立日假期周四提早收盤，周五則休市。
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