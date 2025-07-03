鉅亨網編輯林羿君 2025-07-03 14:20

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不只汽車！美銀預言「移動即自動」時代降臨 輝達、高通等是大贏家。(圖:shutterstock)

美銀分析師指出，隨著自動駕駛技術的日趨成熟，超過 20 檔股票有望從中獲益，涵蓋了從感測器和晶片製造商到保險公司等多元領域。其中，美國第二大汽車保險公司 Progressive 也榜上有名，顯示自動駕駛的影響力正滲透到產業鏈的各個環節。

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報告特別強調了硬體巨頭輝達和高通，以及感測器和晶片製造商 Aptiv 和 Mobileye 等「汽車大腦」製造商的成長前景。這些公司在自動駕駛技術的核心——人工智慧晶片和感測器領域扮演著關鍵角色。

例如，Google 母公司 Alphabet 旗下的 Waymo、亞馬遜（Amazon）的 Zoox 以及特斯拉（Tesla）等在美國推出機器人計程車的公司，都已採用輝達的晶片，這無疑證明了其在市場上的領導地位。

輝達執行長黃仁勳在公司年度股東大會上進一步闡述了這一願景。他指出，除了人工智慧這一核心驅動力，機器人技術將是輝達最具發展前景的市場，並預測自動駕駛汽車將成為該技術首個主要的商業應用領域。

黃仁勳強調：「輝達在各個領域都有很多增長機會，而其中人工智慧和機器人技術是最大的兩個，代表著數兆美元級別的增長機會。」

他補充道：「我們很久以前就不再把自己僅僅看作一家晶片公司了。輝達正在朝著這樣一個目標努力：未來將有數十億個機器人、數億輛自動駕駛汽車，以及數十萬個機器人工廠，它們都可以由英偉達的技術提供動力。」

美銀報告還擴大了自動駕駛的範圍，指出其機會不僅限於乘用車。美銀的榜單上還包括了與 Waymo 合作的優步（Uber）和日本豐田，以及中國的小鵬、小馬智行和百度等公司。分析師進一步預計，自動駕駛的應用將擴展到農業設備製造商，如卡特彼勒和迪爾（Deere & Co.），以及貨運、物流和公共交通領域。