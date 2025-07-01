鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-01 10:03

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美中關稅戰暫停的積極影響傳導至產需兩端，中國 6 月製造業景氣在上月短暫收縮後重現擴張。

美中關稅戰暫停，中國6月製造業PMI重回擴張區間。（圖：Shutterstock）

《財新網》周二（1 日）公布的數據顯示，中國 6 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 50.4，高於 5 月 2.1 個百分點，與 4 月持平，重回臨界點以上。

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中國國家統計局周一公布的 6 月製造業 PMI 上升 0.2 個百分點至 49.7，連續兩個月邊際改善，但數據仍低於榮枯線。

從財新中國製造業 PMI 分項數據看，6 月供需均不同程度回升，新訂單指數反彈至略高於臨界點水平，其中新出口訂單指數結束連續兩個月下行，在收縮區間明顯反彈。生產指數亦重回擴張區間，寫下近七個月來新高。

儘管生產和需求改善，但不確定性仍讓企業對增加採購相對謹慎，採購量指數在收縮區間降至九個月新低，加之生產加快，原材料庫存指數從擴張區間降至榮枯線，企業更多動用庫存交付訂單，產成品庫存指數降至收縮區間。