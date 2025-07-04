美股重點新聞摘要2025年7月4日
鉅亨網新聞中心
今日操盤前瞻：
美國獨立紀念日，美股休市
川普：最快周五致函通知各國關稅稅率
隨著 7 月 9 日關稅大限接近，美國總統川普周四 (3 日) 表示，美國最快可能本周五起開始致函各貿易夥伴，以通知美國設定的關稅稅率。全文詳讀
美財長預估：將有約 100 國面臨 10% 對等關稅
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週四 (3 日) 表示，預計將有約 100 個國家適用美方即將實施的 10% 對等關稅。貝森特並預期，在 7 月 9 日最後期限前，全球將出現一波貿易協議宣布潮，以避免更高的關稅懲罰。全文詳讀
美眾院險過川普「大而美法案」 勢將衝擊美財政與赤字
美國眾議院在周四 (3 日) 以些微票數通過總統川普主導的稅收與支出綜合法案，為川普實現其重大內政政策鋪平道路，也讓共和黨在國會取得關鍵勝利。法案將送交川普簽署，趕上他設下的 7 月 4 日 (周五) 期限。全文詳讀
輝達市值一度衝破 3.92 兆美元 短暫超越蘋果歷史紀錄
根據《路透》周四 (3 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 市值盤中一度衝破 3.92 兆美元，短暫成為史上最有價值公司，超越蘋果 (AAPL-US) 去年 12 月創下的 3.915 兆美元歷史紀錄。全文詳讀
美股還能走多高？看這 3 家能否不再拖累標普 500 指數
2025 年，標準普爾 500 指數（S&P 500）表現不如預期，主要受到蘋果 (AAPL-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 的影響。這三家科技巨頭的疲弱表現使該指數的增長受到壓制，儘管今年 S&P 500 已經上漲了約 5%，如果沒有這三家公司拖累，指數本應再高出兩個百分點。全文詳讀
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