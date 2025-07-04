日本大選成美日談判關鍵？美國財長指「處境艱難」 日方強調「真誠討論」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-04 14:18

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在川普政府對等關稅生效期限臨近之際，日本首相石破茂駁斥了有關與美國就貿易協議進行談判進展甚微的說法。石破茂在周四 (3 日) 晚間的電視採訪中表示：「談判正在穩步推進，但毫無疑問。談判涉及包括非關稅壁壘在內的廣泛領域，但每個議題的談判都在逐步推進。」

日本大選成美日談判關鍵？(圖:REUTERS/TPG)

他的語氣與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 截然不同。貝森特周四表示，日本將於 7 月 20 日舉行的參議院選舉，將對達成潛在的貿易協議施加「國內制約」。

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貝森特形容，日本目前「處境艱難」，並表示，美國總統川普將評估日方是否「真誠談判」。川普屢次批評美日貿易不公，並威脅將對等關稅稅率提高至 30% 至 35%。

然而，石破茂對談判進展甚微的說法提出反駁，強調談判「穩步且確定地向前推進」，涵蓋關稅與非關稅壁壘等廣泛領域。日本副內閣官房長官橘圭一郎表示，日本將繼續「真誠討論」，以尋求互惠互利的貿易協議。

石破茂同時糾正了川普對美日貿易關係的「誤解」，澄清日本是美國最大的投資國，並創造最多就業機會，而非不購買美國汽車或稻米。

日本最擔憂的是美國可能對其汽車產業徵收 25% 的獨立關稅，該產業是日本經濟增長和就業的重要引擎。日方貿易談判代表堅稱，汽車關稅必須是任何協議的一部分。

7 月 20 日的參議院選舉對於石破茂的少數派政府而言至關重要，選民將對其施政表現進行評判。雖然通膨是選民首要考量，但一份被視為對川普讓步過多的倉促貿易協議，恐難獲得民眾支持。這也印證了貝森特關於選舉帶來「國內限制」的說法。