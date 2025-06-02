美方稱中方違反中美日內瓦經貿會談共識 中國商務部回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國商務部新聞發言人周一（2 日）說，近日美方不斷有消息稱，中方違反中美日內瓦經貿會談共識，中國商務部對此表示，中方本著負責任的態度，嚴格落實日內瓦經貿會談共識。
中國商務部新聞發言人稱，中美雙方在 5 月 12 日發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停針對美國「對等關稅」採取的關稅和非關稅措施。
中國商務部新聞發言人說，中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。
中國商務部新聞發言人提到，反觀美方，在雙方日內瓦經貿會談後，陸續提出多項對華歧視性限制措施，包括發布人工智慧（AI）晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。
中國商務部新聞發言人表示，這些做法嚴重違背兩國元首 1 月 17 日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。
中國商務部新聞發言人稱，美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，無端指責中方違反共識，嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。
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