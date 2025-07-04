鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-04 12:10

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最新調查顯示，除各國央行外，資產至少 10 萬美元以上的富裕投資人對黃金的興趣也在增加，大幅減少現金部位。

HSBC：富裕投資人過去12個月黃金持有量增逾一倍 現金部位大砍40%（圖：Shutterstock）

根據滙豐銀行 (HSBC) 周四 (3 日) 發布的「富裕投資者概況」年度報告，富裕投資人對黃金等另類資產的曝險增加了一倍。同時，投資者減少了近 40% 的現金配置，尤其是在香港、墨西哥、英國和美國。

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報告指出，富裕投資人將黃金曝險部位拉高至 11%，較去年增加 6 個百分點。私募股權和信貸、投資等級房地產和大宗商品等其他另類資產持有量也出現了大幅成長。

HSBC 私人銀行和卓越理財全球投資長 Willem Sels 說：「多元化是抵禦不確定性最有效的方法之一，這些發現凸顯富裕的投資人正在建立更多元化的投資組合。值得注意的是，另類資產配置的增加，反映出富裕投資人正利用新的投資機會，尤其是進入私人市場的機會。」

報告中強調了投資者對黃金的濃厚興趣。調查顯示，有一半的受訪者表示，他們打算在未來 12 個月內持有黃金，是目前持有量的兩倍，其中 41% 的人希望購買實體黃金，28% 的人考慮購買數位黃金資產。

今年上半年，黃金市場經歷了強勁的投資需求。值得注意的是，在連續四年資金流出之後，流入黃金 ETF 的資金出現自 2020 年以來最大的增幅。一些分析師預估，由於聯準會 (Fed) 預計將降息約 50 個基點，今年下半年該貴金屬的投資需求將保持強勁。