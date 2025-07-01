〈台幣〉央行重手調節後又打回原形 午盤升近7角突破29.2元關卡

新台幣兌美元匯率近日如坐雲霄飛車，昨 (30) 日適逢上半年最後一個交易日，央行下重手阻升，終場貶逾 7 角，硬是以 29.902 元作收，今 (1) 日台幣升勢再起，貶勢全數吐回，早盤最高觸及 29.164 元、升值 7.38 角，中午暫收 29.207 元，強升 6.95 角，台北外匯市場成交值 11.39 億美元。