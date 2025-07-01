〈台幣〉央行重手調節後又打回原形 午盤升近7角突破29.2元關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北
新台幣兌美元匯率近日如坐雲霄飛車，昨 (30) 日適逢上半年最後一個交易日，央行下重手阻升，終場貶逾 7 角，硬是以 29.902 元作收，今 (1) 日台幣升勢再起，貶勢全數吐回，早盤最高觸及 29.164 元、升值 7.38 角，中午暫收 29.207 元，強升 6.95 角，台北外匯市場成交值 11.39 億美元。
新台幣兌美元終場貶值多達 7.22 角，貶幅 2.47%，收在 29.902 元，創下 24 年來單日最大貶幅。匯銀人士研判，老大哥 (央行) 出重手把匯價打下來，直接摜破 29.9 元關卡，可望讓企業能夠稍加美化半年報。
新台幣兌美元今天開盤價為 29.88 元，早盤最高升抵 29.164 元，又把匯率打回原形，蓄勢挑戰 29 元整數關卡。
匯銀人士認為，台灣出口表現佳，即便半年報開始結算，出口商拋匯需求仍舊旺盛，市場預期下半年美元恐持續走弱，新台幣偏升看待。
此外，根據行政院說法，台美對等關稅第二輪實體磋商，雙方都認同此次談判取得建設性進展，可望讓央行調節匯市更無顧忌。
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