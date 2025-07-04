鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-04 11:10

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中國中央財經委員會第六次會議周二 (1 日) 在北京召開，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持會議並發表重要演說，會議聚焦全國統一大市場建設與海洋經濟高品質發展兩大議題，明確提出「依法依規治理企業低價日無序競爭」與「推動落後產能有序退出」等具體要求，標誌著中國治理「內卷式」競爭進入系統性攻堅階段。

治理「內卷」再出重拳！中國政府部署統一大市場建設與海洋經濟發展（圖：Shutterstock）

會議強調，建立全國統一大市場是建構新發展格局的關鍵舉措，必須落實「五統一、一開放」基本要求，即統一市場基礎制度、基礎設施、政府行為尺度、市場監管執法和要素資源市場，同時擴大對內對外開放。

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針對當前市場亂象，會議要求重點治理企業低價無序競爭行為，規範政府採購和招標投標程序，加強招商引資資訊揭露，推動內外貿一體化發展，並健全市場統一的財稅體制和信用體系。

在幹部考核方面，將完善高品質發展評估體系，引導建立正確政績觀。

會議另一重點則是海洋經濟高品質發展，會中提出要注重創新驅動、產業更新和人海和諧，加強海洋科技自主創新能力建設，培育海洋科技領導企業，發展離岸風電、遠洋捕撈、海洋生物醫藥等戰略產業，同時要求改善海岸港口佈局，實施重點海域綜合治理，探索海洋碳匯核算，深度參與全球海洋治理。

近期各行業已展開實質「反內卷」行動。光電玻璃龍頭企業集體減產 30%，水泥業推動結構調整，鋼鐵企業接獲減排限產通知。汽車業承諾縮短帳期，鋰電業摒棄惡性競爭，這些措施反映「內卷式」競爭已造成嚴重後果，如汽車利潤率不足 4%，光電企業虧損擴大，儲能產品價格腰斬，企業研發投入受限，就業市場承壓。

破除內卷需要多方合力。地方政府必須摒棄「政策窪地」思維，產業協會應加強自律，企業則要轉向技術創新和品質提升。

制度層面，新修訂的《反不正當競爭法》將於 10 月施行，財政部試辦解決「低價得標」問題，多規範招商引資行為。在浙江快遞產業建立價格協調機制後，快遞員收入和服務品質同步提升，電商產業低價引流策略退潮，重量級平台尋求更平衡的發展模式。