鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為129.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.37元，其中最高估值2.21元，最低估值0.62元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.21(2.21)
|2.08
|2.72
|最低值
|0.62(0.62)
|0.68
|1.81
|平均值
|1.44(1.45)
|1.59
|2.15
|中位數
|1.37(1.44)
|1.58
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.96億
|16.84億
|18.26億
|19.04億
|最低值
|15.58億
|15.93億
|16.79億
|19.04億
|平均值
|15.75億
|16.35億
|17.34億
|19.04億
|中位數
|15.74億
|16.36億
|17.28億
|19.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|3.70
|1.50
|營業收入
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.54億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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