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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為129.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.37元，其中最高估值2.21元，最低估值0.62元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.21(2.21)2.082.72
最低值0.62(0.62)0.681.81
平均值1.44(1.45)1.592.15
中位數1.37(1.44)1.582.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.96億16.84億18.26億19.04億
最低值15.58億15.93億16.79億19.04億
平均值15.75億16.35億17.34億19.04億
中位數15.74億16.36億17.28億19.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS------3.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.54億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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