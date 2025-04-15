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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.JLL-US的目標價調降至295.5元，幅度約6.19%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)提出目標價估值：中位數由315元下修至295.5元，調降幅度6.19%。其中最高估值353元，最低估值266元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Jones Lang Lasalle Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Jones Lang Lasalle Inc.今(15日)收盤價為217.72元。近5日股價上漲6.19%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股JLL市場預估目標價

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Jones Lang Lasalle Inc.217.36751.00%

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