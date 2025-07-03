鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至13.5元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由13元上修至13.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值24元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀16位、保持中立11位、保守悲觀0位。
華納兄弟探索今(3日)收盤價為11.25元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲2.22%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-0.38元，預估目標價為13.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為13.00元
- 盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大跌5.02%，報10.89美元
- 迪士尼後勢看好 分析師調升目標價
下一篇