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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至13.5元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由13元上修至13.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值24元，最低估值9元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀16位、保持中立11位、保守悲觀0位。

華納兄弟探索今(3日)收盤價為11.25元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲2.22%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WBD市場預估目標價

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