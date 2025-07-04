search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.91元，其中最高估值2.22元，最低估值1.31元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.22(2.22)2.362.31
最低值1.31(1.31)1.251.19
平均值1.76(1.72)1.841.91
中位數1.91(1.73)2.042.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.47億37.03億37.71億38.75億
最低值32.40億33.81億34.74億38.75億
平均值34.15億35.21億36.09億38.75億
中位數34.36億35.41億35.98億38.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXP

相關行情

台股首頁我要存股
波士頓地產68.83+0.82%

延伸閱讀



Empty