鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.JLL-US的目標價調降至285.5元，幅度約3.38%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)提出目標價估值：中位數由295.5元下修至285.5元，調降幅度3.38%。其中最高估值349元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Jones Lang Lasalle Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Jones Lang Lasalle Inc.今(17日)收盤價為210.31元。近5日股價上漲3.38%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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