鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-03 11:36

‌



2025 年上半年（1 月 1 日至 6 月 30 日），倫敦現貨黃金價格累計上漲 25.7%，創下 2007 年下半年以來，近 18 年最大半年漲幅。國際金價於 4 月份沖高至 3500 美元 / 盎司的歷史高位后，在 5 月份及 6 月份進入震蕩區間。展望下半年，法人觀察因四大因素，黃金可望持續受到追捧，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠。

黃金上半年漲逾25%「卡關」3500美元？法人看4大因素助漲 下半年續抱避險佳。（圖: shutterstock)

‌



2025 上半年市場經歷了川普關稅、地緣政治衝突等重大事件，每個都刺激投資人湧入黃金避險，金價一路從年初的 2600 美元左右上漲至最高達到 3500 美元，富蘭克林投顧表示，展望下半年，在川普關稅不確定性仍存、經濟放緩隱憂、地緣政治情勢持續緊張下，再加上投資人與各國央行更重視資產多元化，黃金可望持續受到追捧，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力，此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。

官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 日前針對全球 75 家央行的調查顯示，32% 央行預計在未來 1-2 年增持黃金，更長期來看，40% 央行考慮在未來 10 年增持黃金，而 70% 央行認為美國政治環境使其不願投資美元，是一年前的兩倍多，調查還發現歐元、人民幣最可能從儲備資產多元化趨勢中受益。

法國興業銀行 (6/20) 也直指，在各國央行持續增持黃金、推動「去美元化」的背景下，2025 年第四季起金價上漲動能將加速，並持續至 2026 上半年，進入主升段，金價最早可能在 2026 年第二季站上 4200 美元，這也是目前市場最高預測。