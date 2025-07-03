黃金上半年漲逾25%「卡關」3500美元？法人看4大因素助漲 下半年續抱避險佳
鉅亨網記者張韶雯 台北
2025 年上半年（1 月 1 日至 6 月 30 日），倫敦現貨黃金價格累計上漲 25.7%，創下 2007 年下半年以來，近 18 年最大半年漲幅。國際金價於 4 月份沖高至 3500 美元 / 盎司的歷史高位后，在 5 月份及 6 月份進入震蕩區間。展望下半年，法人觀察因四大因素，黃金可望持續受到追捧，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠。
專家指出，近期受季末大量黃金期權合約到期等因素影響，黃金價格進入震蕩區間。長期來看，今年以來地緣衝突、美元走弱、央行購金等因素在持續為黃金走勢提供支撐，下半年金價或將繼續處於震盪上行通道。
2025 上半年市場經歷了川普關稅、地緣政治衝突等重大事件，每個都刺激投資人湧入黃金避險，金價一路從年初的 2600 美元左右上漲至最高達到 3500 美元，富蘭克林投顧表示，展望下半年，在川普關稅不確定性仍存、經濟放緩隱憂、地緣政治情勢持續緊張下，再加上投資人與各國央行更重視資產多元化，黃金可望持續受到追捧，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。
富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力，此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。
官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 日前針對全球 75 家央行的調查顯示，32% 央行預計在未來 1-2 年增持黃金，更長期來看，40% 央行考慮在未來 10 年增持黃金，而 70% 央行認為美國政治環境使其不願投資美元，是一年前的兩倍多，調查還發現歐元、人民幣最可能從儲備資產多元化趨勢中受益。
法國興業銀行 (6/20) 也直指，在各國央行持續增持黃金、推動「去美元化」的背景下，2025 年第四季起金價上漲動能將加速，並持續至 2026 上半年，進入主升段，金價最早可能在 2026 年第二季站上 4200 美元，這也是目前市場最高預測。
富蘭克林黃金基金成立於 1969 年，至今已有 56 年歷史，期間經歷了兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19 疫情等重大事件，經理人史蒂芬 ‧ 蘭德自 1999 年開始操盤，近八成持股屬於中小型金礦股，相較大型金礦股，除更具爆發力外還具有併購題材加持，並採取多元佈局策略以避開單一金礦股的風險，藉以維持長期穩健的績效報酬。
富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化等因素支持下，金價表現穩健，即使出現回檔，預計下方也有強力支撐，長線來看，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境仍有利黃金，金礦股也可望同步受惠高金價。
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