川普再轟「太遲先生」鮑爾辭職！華爾街大老：他其實是想要削弱美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-03 13:05

‌



美國總統川普周三 (2 日) 在社群媒體上轉發一篇標題為《聯邦住房金融局局長：聯準會 (Fed) 主席應接受國會調查》的文章並評論稱「太遲先生」應立即辭職，川普此前將 Fed 主席鮑爾稱為「太遲先生」，對此華爾街老將、投資諮詢公司 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 指出，川普這樣做是為了削弱美元。

川普再轟「太遲先生」鮑爾辭職！華爾街大老：他其實是要削弱美元（圖：Shutterstock）

Yardeni 是全球金融市場中頗具影響力的經濟學家，擁有逾 40 年華爾街經驗。他在一篇快評文章中指出，打擊鮑爾等於打擊美元，並稱川普希望美元貶值以促進美國出口，並抑制進口。

‌



川普的策略似乎已經起了作用，由於擔心 Fed 獨立性受到損害，美元近期跌跌不休。

最新數據顯示，今年上半年美元指數累計下跌 10.79%，從 109 的高點跌至 97 以下，創下自 1973 年以來最差表現。

Yardeni 寫道：「川普過去曾多次表示，他支持美元走弱，現在他找到了實現這一目標的方法：痛批鮑爾。」

鮑爾的 Fed 主席任期將於明年 5 月 15 日結束，但他可能會繼續擔任聯準會理事至 2028 年 1 月 31 日。

Yardeni 指出，在這種情況下，川普可能從現任聯準會理事中挑選一人擔任新的聯準會主席。他極有可能會選擇聯準會理事沃勒。沃勒是由川普任命的，並且主張儘早而非推遲降息。

Yardeni 表示，川普希望鮑爾辭職，如此便可以用一個他的擁護者替換掉鮑爾，這個人將比鮑威爾更快地下調利率。