鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-03 17:30

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擁有 138 年歷史的美國食品巨頭德爾蒙特食品公司 (Del Monte Foods) 已於 7 月 2 日週二晚間提交《破產法》第 11 章破產保護申請。這家以罐裝水果和蔬菜聞名，旗下還擁有 College Inn 湯底等知名產品。

138年老牌德爾蒙特食品宣告破產：消費者習慣轉變成主因(圖:shutterstock)

公司周二 (1 日) 晚間宣布自願進入破產保護第 11 章程序，並正在對其所有資產進行出售。這家公司的產品線包括一系列知名的廚房主食，例如 College Inn 肉湯和 Contadina 罐裝番茄，以及其旗艦品牌德爾蒙特。

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德爾蒙特總裁兼執行長 Greg Longstreet 表示，此舉是加速公司轉型並創造更強大未來的戰略步驟，將透過法庭監督的程序出售公司。為維持營運，公司已獲得 9.125 億美元的新融資。其負債估計介於 10 億至 100 億美元之間。

公司破產主因歸結於消費者習慣的顯著轉變。據 Debtwire 的 Sarah Foss 指出，消費者偏好已從含防腐劑的罐頭食品轉向更健康的替代品。這導致需求下降、庫存過剩及促銷成本增加。同時，宏觀經濟挑戰也加劇了困境。

德爾蒙特是今年以來食品飲料行業中，第四家申請《破產法》第 11 章的公司。