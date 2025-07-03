鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 12:24

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據外媒報導，美國政府解除對中國晶片設計軟體的出口限制，並致函美企，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求，為恢復對華乙烷出口掃清道路。

美國解除對中國晶片設計軟體、乙烷出口限制。（圖：Shutterstock）

據《彭博》報導，晶片設計軟體巨頭德國西門子周三（2 日）表示，收到美國政府的通知，稱美方已經取消對中國晶片設計軟體的出口限制。根據西門子的聲明，這家德國供應商已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問。

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據《華爾街見聞》報導，中國亦有半導體企業確認收到海外 EDA 企業相關通知。

此外，據《路透社》報導，美國政府周三致函美國兩大乙烷生產和出口商 Enterprise Products Partners 和 Energy Transfer，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求，為恢復對華乙烷出口掃清了道路。

本周三，至少有 8 艘船隻駛往中國，此前這些船隻因限制措施在美國墨西哥灣沿岸滯留。美國乙烷出口量約有一半銷往中國，美國乙烷停止出口，對美中兩國相關企業利益造成損害。