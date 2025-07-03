search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美國解除對中國晶片設計軟體、乙烷出口限制

鉅亨網編譯鍾詠翔


據外媒報導，美國政府解除對中國晶片設計軟體的出口限制，並致函美企，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求，為恢復對華乙烷出口掃清道路。

cover image of news article
美國解除對中國晶片設計軟體、乙烷出口限制。（圖：Shutterstock）

據《彭博》報導，晶片設計軟體巨頭德國西門子周三（2 日）表示，收到美國政府的通知，稱美方已經取消對中國晶片設計軟體的出口限制。根據西門子的聲明，這家德國供應商已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問。


新思科技 (SNPS-US) 表示，周三收到美國商務部工業和安全局的通知，稱現已撤銷與中國相關的出口限制，立即生效。新思科技正在努力恢復在中國銷售最近受到限制的產品，並將繼續評估與中國相關的出口限制對業務、營運和財務的影響。

據《華爾街見聞》報導，中國亦有半導體企業確認收到海外 EDA 企業相關通知。

此外，據《路透社》報導，美國政府周三致函美國兩大乙烷生產和出口商 Enterprise Products Partners 和 Energy Transfer，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求，為恢復對華乙烷出口掃清了道路。

本周三，至少有 8 艘船隻駛往中國，此前這些船隻因限制措施在美國墨西哥灣沿岸滯留。美國乙烷出口量約有一半銷往中國，美國乙烷停止出口，對美中兩國相關企業利益造成損害。

針對美中倫敦框架有關情況，中國商務部新聞發言人曾在 6 月 27 日表示，近日經批准，雙方進一步確認框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

文章標籤

美國中國晶片設計軟體乙烷TOP

相關行情

台股首頁我要存股
新思科技523.11+0.25%

延伸閱讀



Empty