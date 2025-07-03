鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-03 15:00

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科技正以前所未有的力量重塑世界格局，成為定義國家實力、經濟版圖甚至人類文明走向的關鍵因素，而哈佛大學甘迺迪學院貝爾弗中心日前發布的《2025 全球關鍵與新興技術指數報告》則清晰呈現了這場科技競爭的全貌。

全球科技實力大PK！哈佛報告：中美歐在5大領域較量 AI、半導體、量子技術成爭霸焦點​

這份 70 多頁的報告，對全球 25 個主要國家在 AI、生技、半導體、太空和量子技術這五大核心領域的實力進行了精準量化評估，報告發布機構貝爾弗科學與國際事務中心在 1973 年創立，在國防、技術與戰略交叉領域成果斐然，這也讓報告極具權威性和前瞻性。

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為衡量技術實力，報告團隊建構了創新性的技術指數體系。半導體被賦予 35% 的最高權重，凸顯其作為現代技術生態「心臟」和數位時代「石油」的基石地位；AI 權重為 25%，是提升國家競爭力的關鍵倍增器；生科權重 20%，關乎國民健康、糧食安全及重邊界；太空技術權重 15%，在未來、國防和資源探索性目標方面僅重要；最後則是量子技術。

報告清晰勾勒出全球技術競爭格局：中美雙雄領跑，歐洲艱難追趕。

美國在所有領域位居榜首，強大的經濟實力、頂尖大學和研究機構以及獨特的公私合作模式是其領先的關鍵，但學術經費削減和政治極化問題正侵蝕其創新根基。

中國則穩居第二，在生物技術和量子技術領域進步顯著，在半導體和尖端 AI 模型上雖與美國有差距，但國家持續投入為未來突破積蓄能量。

歐洲整體排名第三，科學研究基礎深厚，但在半導體和太空技術領域落後，內部創新協同不足和法規限制是其面臨的挑戰。

日本、韓國和台灣則在半導體領域表現出色，英國與德國等國在細分領域有競爭力，但與中美差距明顯。

在 AI 領域，美國憑藉雄厚資源和科技巨頭領先，中國以數據和人力優勢快速追趕，歐洲則受限於分散生態和嚴格法規。

生技領域，中美差距最小，中國製藥生產規模和人力資本有優勢，美國在生物安全和基因工程技術上領先。

半導體技術方面，全球供應鏈複雜，美國等國占主導，中國受出口管制影響發展受限。

太空科技領域上，美國公私合營模式領先，但中國與俄羅斯在反衛星技術上有進展。

量子科技領域，中美歐三方角力，雖目前投資規模小，但未來潛力大。