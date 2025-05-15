鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.34元，其中最高估值4.07元，最低估值2.38元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.07(4.07)
|5.51
|5.12
|4.8
|最低值
|2.38(2.38)
|3.5
|3.49
|4.01
|平均值
|3.34(3.33)
|4.1
|4.21
|4.41
|中位數
|3.34(3.27)
|3.93
|4.35
|4.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.46億
|38.78億
|39.79億
|40.48億
|最低值
|28.28億
|31.79億
|33.62億
|40.48億
|平均值
|31.08億
|34.58億
|36.51億
|40.48億
|中位數
|30.97億
|34.77億
|35.78億
|40.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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