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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.34元，其中最高估值4.07元，最低估值2.38元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.07(4.07)5.515.124.8
最低值2.38(2.38)3.53.494.01
平均值3.34(3.33)4.14.214.41
中位數3.34(3.27)3.934.354.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.46億38.78億39.79億40.48億
最低值28.28億31.79億33.62億40.48億
平均值31.08億34.58億36.51億40.48億
中位數30.97億34.77億35.78億40.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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