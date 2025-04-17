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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.6元，其中最高估值4.27元，最低估值2.47元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.27(4.27)5.826.594.87
最低值2.47(2.47)2.773.553.92
平均值3.43(3.44)4.054.534.4
中位數3.6(3.54)3.914.44.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.69億40.73億44.49億41.02億
最低值28.09億29.81億34.63億41.02億
平均值31.74億34.25億37.40億41.02億
中位數31.60億34.35億35.59億41.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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