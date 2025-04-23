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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.4元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.4元，其中最高估值4.14元，最低估值2.47元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.14(4.27)5.826.594.87
最低值2.47(2.47)2.583.723.92
平均值3.4(3.42)4.024.544.4
中位數3.4(3.47)3.834.374.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.72億40.73億44.49億41.02億
最低值27.78億29.37億34.92億41.02億
平均值31.54億34.36億37.43億41.02億
中位數31.56億34.21億36.00億41.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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