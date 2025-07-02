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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估下修至0.39元，預估目標價為6.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ICL Group Ltd.(ICL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.39元，其中最高估值0.52元，最低估值0.35元，預估目標價為6.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.52(0.52)0.520.52
最低值0.35(0.35)0.430.46
平均值0.41(0.41)0.470.49
中位數0.39(0.4)0.460.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值73.77億77.62億79.37億
最低值68.87億70.61億70.57億
平均值71.10億73.92億75.93億
中位數70.88億73.73億76.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.010.611.680.500.32
營業收入50.43億69.55億100.15億75.36億68.41億

詳細資訊請看美股內頁：
ICL Group Ltd.(ICL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSICL

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