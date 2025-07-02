鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估下修至0.39元，預估目標價為6.75元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ICL Group Ltd.(ICL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.39元，其中最高估值0.52元，最低估值0.35元，預估目標價為6.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.52(0.52)
|0.52
|0.52
|最低值
|0.35(0.35)
|0.43
|0.46
|平均值
|0.41(0.41)
|0.47
|0.49
|中位數
|0.39(0.4)
|0.46
|0.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73.77億
|77.62億
|79.37億
|最低值
|68.87億
|70.61億
|70.57億
|平均值
|71.10億
|73.92億
|75.93億
|中位數
|70.88億
|73.73億
|76.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.01
|0.61
|1.68
|0.50
|0.32
|營業收入
|50.43億
|69.55億
|100.15億
|75.36億
|68.41億
詳細資訊請看美股內頁：
ICL Group Ltd.(ICL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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