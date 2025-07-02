上兆美元貿易告急 美歐7/9大限前搶談「原則性協議」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-02 23:30

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據《CNBC》周三 (2 日) 報導，美歐貿易談判進入關鍵時刻，由於時間緊迫，歐盟官員表示最佳情況是在 7 月 9 日關稅減免到期前達成「政治協議」，具體細節將留待後續談判。川普政府 4 月對歐盟課徵 20% 關稅後暫緩實施，雙方正加緊磋商避免貿易戰升級。

美歐貿易談判進入最後倒數，布魯塞爾正加緊磋商避免7月9日關稅大限引發貿易戰。(圖:Shutterstock)

一名歐盟官員表示，「美國上周的提案旨在達成原則性協議，之後將在後續階段談判成為正式的貿易協定。」

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川普二度執政後美歐關係生變

曾經關係密切的美歐盟友，自川普展開第二任期以來，因貿易爭議和對烏克蘭支援立場分歧而關係緊張。今年 4 月初情勢急轉直下，白宮宣布對多數全球貿易夥伴實施一系列對等關稅，歐盟稅率為 20%。

隨後川普稱為替談判留下空間，已將所有關稅措施暫時調降至 7 月 9 日。美方上周已向歐盟談判團隊提出新提案，歐洲談判代表本周稍後將與美方舉行面對面會談，盼能在未來幾天內達成協議。

一兆美元貿易規模成談判籌碼

根據歐盟執委會統計，2023 年美歐雙邊貨物貿易總額高達 8,510 億歐元 (約 1 兆美元)，龐大的貿易規模使得此次談判格外重要。

立陶宛財政部長 Rimantas Šadžius 周三接受 CNBC 訪問時表示，他對大西洋兩岸達成貿易妥協「略感樂觀」。歐盟官員預期周五將獲得談判最新進展，不過情勢仍瞬息萬變。周一歐洲各國大使才剛就貿易談判現況進行討論。

歐盟備妥多重方案 擔憂「不對等協議」

儘管各方努力尋求貿易妥協，但歐盟仍在為各種可能結果做準備，包括對等關稅的恢復。一名歐盟官員坦言：「未來幾天和幾周內，從成功達成框架協議到美國對更多產業課徵更高關稅，所有結果都有可能發生。」

歐盟執委會主席范德賴恩上周五也釋出類似訊息，她在記者會上表示：「我們已準備好達成協議，同時也在為無法達成滿意協議的可能性做準備。」

另一名歐盟官員透露，布魯塞爾方面深知幾乎不可能回到 4 月 2 日宣布相互關稅前的美歐貿易關係。也有官員則擔心談判結果可能是「不對等」協議，亦即歐盟仍無法完全避免美國的額外關稅。