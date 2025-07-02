鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為28.83元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.67元，其中最高估值1.01元，最低估值0.48元，預估目標價為28.83元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.01(1.01)
|2.1
|3.04
|2.5
|最低值
|0.48(0.47)
|0.9
|1.82
|2.23
|平均值
|0.7(0.7)
|1.57
|2.31
|2.37
|中位數
|0.67(0.66)
|1.56
|2.22
|2.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.94億
|148.23億
|159.44億
|152.39億
|最低值
|110.31億
|117.04億
|134.24億
|152.39億
|平均值
|116.28億
|132.11億
|146.80億
|152.39億
|中位數
|115.86億
|131.69億
|146.61億
|152.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.16
|4.19
|4.46
|1.66
|營業收入
|102.19億
|127.61億
|161.28億
|172.86億
|132.69億
詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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