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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為30.02元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.11元上修至2.15元，其中最高估值2.49元，最低估值1.76元，預估目標價為30.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.49(2.49)2.923.453.95
最低值1.76(1.76)1.992.052.69
平均值2.13(2.13)2.442.73.17
中位數2.15(2.11)2.432.572.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值231.13億239.25億253.42億268.81億
最低值220.06億226.82億235.78億242.85億
平均值224.56億231.97億240.83億252.25億
中位數224.24億231.52億239.33億247.83億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMS

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