鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為30.02元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.11元上修至2.15元，其中最高估值2.49元，最低估值1.76元，預估目標價為30.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.49(2.49)
|2.92
|3.45
|3.95
|最低值
|1.76(1.76)
|1.99
|2.05
|2.69
|平均值
|2.13(2.13)
|2.44
|2.7
|3.17
|中位數
|2.15(2.11)
|2.43
|2.57
|2.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|231.13億
|239.25億
|253.42億
|268.81億
|最低值
|220.06億
|226.82億
|235.78億
|242.85億
|平均值
|224.56億
|231.97億
|240.83億
|252.25億
|中位數
|224.24億
|231.52億
|239.33億
|247.83億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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