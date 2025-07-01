〈房產〉全台六都房市6月交易量月增5.2%、年減24% 下半年不容樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-01 18:49

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全台六都會區今 (1) 日公布 2025 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8095 棟，月增 5.2%，年減 24%，除新北市與台中市外，都較上月成長，並以高雄市月增 30.7%、台南市月增 23.1% 的表現最是突出。

全台六都房市6月交易量月增5.2%、年減24% 。(鉅亨網記者張欽發攝)

但與 2024 年同月 6 相比，六都交易量合計年減 24%；而 2025 年 1-6 月全台六都整體交易量合計為 10 萬 0202 棟，較去年同期年減 26.6%。根據永慶房屋預估，全年建物買賣移轉棟數恐跌破 28 萬棟大關，將創下七年以來新低紀錄。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年 3 月房市有回溫跡象，4 月又遇到關稅戰等外在事件衝擊，房市交易量都較去年同期出現明顯減少，以移轉棟數以上半年年減 2 成以上初估，去年移轉 35 萬棟打八折，可能就剩下 28 萬棟，不過之後還有些新成屋交屋的移轉大量支撐，今年前五月第一次登記就高達 6.8 萬戶，今年也有機會超過 15 萬戶，能否守住 28 萬棟還是要看今年交屋移轉狀況。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，目前已有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，甚至在南部更傳出新案直接折扣退還一定金額給已購戶，種種跡象已表明，新案市場面臨全台買氣冷颼颼，價格已出現下修力道，但目前未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動全台市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，受限買家出手謹慎，屋主心態逐漸調整，市場修正幅度也有出現，惟目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，甚至殃及新青安市場，對目前剛需、首購買盤為主的市場是一大硬傷，以此推估，在購屋人特別謹慎之下，下半年交易量也不容樂觀。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說指出，2025 年 6 月六都建物買賣移轉棟數月增 5.2%，六大都會區增減互見，新北市與台中市量縮，分別月減 12.6% 與 7.9%，其餘四大都會區均較 5 月量增，其中，台北市月增 17.6%，桃園市月增 11.4%，台南市月增 23.1%，高雄市月增 30.7%。

造成此一現象主因，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中先前因北屯、海線等地的新建案大量完工，大幅推高基期，今年 6 月交屋潮暫歇，量能也隨之回落，尤其北屯單月不到 500 戶，與過往單月可突破千戶的高峰期相比，可說是小巫見大巫，導致台中的量縮情況相對鮮明；台南安平從去年底至今，則陸續有「景泰然」、「光洲湖美」等量體逾百戶的指標案取得使照，新案完工交屋，不但將安平 6 月買賣移轉量推上台南的冠軍寶座，也讓台南的量縮情況較其他都會收斂。

陳金萍說指出，與 5 月相比，高雄市量增 30.7%、台南市量增 23.1%，表現最為亮眼，主要受惠於高雄市的三民區以及台南市安平區大量新屋交屋潮推升量能，分別較 5 月大增 455 棟與 494 棟，而台南市更是今年以來單月最高量，首度超過 2,000 棟大關。新北市則因 5 月在大量新屋交屋潮挹注下，拉高基期，讓 6 月量能不增反減。

而與 2024 年 6 月相比，全台六都交易量合計年減 24.0%，其中台北市年減 22.2%，新北市與桃園市均年減 21.6%，台中市年減 33.9%，台南市年減 10.8%，高雄市年減 27.2%。陳金萍指出，2024 年 6 月受惠於台灣經濟穩定復甦，台股表現佳、消費者信心增強，市場買氣穩健；反觀今年，雖全球易緊張情勢暫時緩解，但不確定性仍高，加上房貸緊縮與第七波信用管制持續，市場觀望氣氛雖有轉淡跡象，但買氣仍不如去年熱絡，交易量遠低於去年同期。

進一步觀察 1-6 月全台六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 100,202 棟，較去年同期年減 26.6%，顯示今年房市交易相對低迷。其中台北市年減 24.0%，新北市年減 30.5%，桃園市年減 17.1%，台中市年減 21.6%，台南市年減 32.3%，高雄市年減 34.2%。