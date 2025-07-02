鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-02 18:30

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據《CNN》報導，儘管特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 按照原計畫，於 5 月底辭去政府職務，回歸業務以挽救這家電動車巨頭的頹勢，但他似乎仍無法擺脫政治漩渦。這份政治糾纏，正進一步成為特斯拉面臨銷售下滑和聲譽受損的額外負擔。

馬斯克深陷政治漩渦 特斯拉銷售與股價雙重承壓(圖:shutterstock)

對特斯拉的投資者來說，他們殷切期盼馬斯克能真正放下政治「擴音器」，挽救公司的未來。

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特斯拉預計將報告又一季全球銷量下滑，分析師預計其在 4 月至 6 月期間的銷量，將較去年同期下降 13%。數據供應商 FactSet 的共識預測顯示，本季交付量為 387,000 輛，而去年同期為 444,000 輛，這可能比第一季度的銷售跌幅更為嚴重。

今年第一季，特斯拉淨利潤暴跌 71%。更令人擔憂的是，公司在核心業務——汽車銷售上正在虧損，僅靠出售 5.95 億美元的監管信用額度，才勉強實現 4.09 億美元的利潤。若川普的支出法案通過，這些關鍵的信用額度恐將蒸發。此外，Cybertruck 的表現也不盡如人意。

在離開特別政府顧問職位僅 1 個月後，馬斯克便再次捲入政治泥沼，因川普的赤字膨脹稅收和支出法案與其公開爭執。馬斯克稱該法案「瘋狂」，甚至威脅要對投票支持的共和黨國會議員進行初選。川普則反擊，稱其政府可能調查馬斯克的公司合約。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 指出，這種「好朋友關係」已演變成一齣肥皂劇，持續對特斯拉股價造成壓力。他強調，投資者希望馬斯克專注於推動特斯拉業務，停止這種政治角度的行為。

最新報告顯示，共和黨和民主黨的消費者對購買特斯拉的意願均有所下降，這顯示馬斯克的政治舉動已造成聲譽損害。

受此影響，特斯拉股價從馬斯克成為「海湖莊園常客」後的峰值下跌了 37%。隨著馬斯克與川普的爭執再次爆發，特斯拉股價周一又下跌 2%，周二 (30 日) 再跌 5%，錯過了大盤的整體反彈。