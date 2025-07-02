鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-02 14:00

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股市創新高下的「金髮女孩」迷思：華爾街警示潛在隱憂(圖:shutterstock)

市場的顯著漲幅，很大程度上歸因於地緣政治緊張局勢的緩和，以及關稅相關衝突的降級，其中包括所謂的「TACO(川普總是退縮) trade」理念，反映了部分投資者認為總統雖然在關稅問題上言辭強硬，但最終卻很少全面付諸實踐。這種假設助長了近幾個月市場的順風，促使交易員更常押注於最後一刻的政策轉向。

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據報導，在川普總統設定的 7 月 9 日最後期限前，與中國和英國的貿易協議框架已擺上檯面。這使得投資者開始將「金髮女孩情境」納入股市定價，預期將會出現持續的盈利增長、關稅影響甚微以及聯準降息的有利局面。

然而，華爾街專業人士在評估未來道路時仍發出了謹慎信號。

摩根大通由 Bruce Kasman 領導的經濟和政策團隊在最近的一份客戶報告中寫道：「就像金髮女孩從睡夢中醒來面對三隻熊一樣，這種樂觀情緒在某些領域可能會受到挑戰。」

Kasman 警告投資者不要「被通膨勢頭沖昏頭」，並強調，儘管貿易談判正在進行，但關稅仍將上調。這將給本已面臨消費需求疲軟和全球工廠活動停滯跡象的美國經濟增添壓力。

這種不確定性因喜憂參半的經濟信號而加劇，其中包括第一季 GDP 增長向下修正、個人消費支出 PCE 通膨略有上升，以及持續性失業金申請達到 2021 年以來最高，這些都預示著勞動市場存在一些疲軟跡象。

美國聯信銀行首席經濟學家 Bill Adams 補充稱，美國經濟正以搖搖欲墜的姿態進入下半年。

美國銀行高級美國經濟學家 Aditya Bhave 表示，經濟中出現了一些警訊，但還沒有明顯的訊號，「我們正處在一個岔路口」。

儘管存在這些擔憂，市場卻大多選擇忽略它們，轉而青睞更為樂觀的指標。例如，最新數據顯示，5 月份的職位空缺出人意料地上升，達到 2024 年 11 月以來最高。此外，經濟學家們表示，住房和能源等領域通膨的緩解，可能有助於抵消關稅相關的價格上漲。