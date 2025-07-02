馬斯克、川普又吵架！牛彈琴：全世界最轟動分手大戲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-02 09:02

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具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周三（2 日）表示，毫無疑問，這是全世界最轟動最精彩最驚豔的分手大戲。

馬斯克、川普又吵架了。（圖：Shutterstock）

畢竟，一個是世界唯一超級大國美國的總統川普，一個是美國也是世界第一大富豪馬斯克，現在分手大戲進入第二回合。

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第一個回合，以馬斯克罵娘，揭露川普醜聞，以及川普威脅報復為主要特徵，雙方你來我往，大有魚死網破的跡象。最後，各方緊急勸和，馬斯克低頭，兩人通話告終。

短暫休戰後，戰火又起。

顯然，馬斯克仍舊意難平，矛頭對準了川普力推的「大而美法案」。

在他看來，所謂「大而美」，完全是「瘋狂支出」，要將美國徹底搞破產。

「牛彈琴」對此提出以下三點看法：

第一、馬斯克看到深層危機

花錢爽，一直花錢一直爽。這就是現在的美國政府。

但錢從哪裡來？

開動印鈔機。

但這隱藏著一個巨大危機。

馬斯克看到了這個危機，為此他加入川普政府，大刀闊斧削減開支；現在，又不惜跟川普分道揚鑣，公開警告。

第二、一個理想主義者破滅

馬斯克有很多缺點，傲慢，愛顯擺，跟周邊人都處不好，還喜歡不擇手段生孩子；但他的優點也顯而易見，有錢，捨得花錢，敢創新，更主要的，他還是一個理想主義者。

他出生於南非，當然，現在是美國籍，但他顯得比絕大多數美國人還愛美國，比絕大多數美國人更憂慮美國的未來。

他曾經是川普的密友，是金主，是幫助川普登上總統寶座的關鍵人物，也是川普一度倚重的左膀右臂。

但川普畢竟是川普，川普宣稱要改變美國，要讓美國重新偉大，但川普需要面對政治現實，要融入華盛頓醬缸文化，那就必須給錢，給錢，各種給錢。

這就是一個理想主義者與一個美國現實政治人物的衝突。

馬斯克的理想，應該已被美國政治，擊得粉碎。

第三、好戲還在後頭

一別兩寬，各生歡喜，看來是做不到了。

從此以後，小甜甜成為往事，牛夫人也做不成了，就是冤家對頭，不排除魚死網破。

還是挺讓人感慨。

川普很強勢，馬斯克也很強勢。有時候，強強聯手，確實能成就一番大事；但更多時候，兩個強勢的人，往往會一拍兩散，甚至視若仇讎。

第二回合還在繼續，不排除第三回合，第四回合。