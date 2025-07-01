鉅亨速報 - Factset 最新調查：德事隆TXT-US的目標價調降至87元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德事隆(TXT-US)提出目標價估值：中位數由90元下修至87元，調降幅度3.33%。其中最高估值107元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予德事隆評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀1位。
德事隆今(1日)收盤價為79.6元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲2.98%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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