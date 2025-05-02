鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為419.10元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.75元，其中最高估值3.29元，最低估值2.04元，預估目標價為419.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.29(3.29)
|4.97
|7.27
|最低值
|2.04(2.01)
|3.13
|5.39
|平均值
|2.74(2.66)
|4.16
|6.11
|中位數
|2.75(2.64)
|4.07
|5.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.05億
|12.98億
|17.80億
|最低值
|9.71億
|11.66億
|13.42億
|平均值
|9.84億
|12.43億
|15.70億
|中位數
|9.78億
|12.39億
|15.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|-1.57
|-1.51
|0.35
|1.88
|營業收入
|1.62億
|2.51億
|3.69億
|5.31億
|7.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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