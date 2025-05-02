鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class ADUOL-US的目標價調升至419.1元，幅度約5.17%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)提出目標價估值：中位數由398.5元上修至419.1元，調升幅度5.17%。其中最高估值500元，最低估值340元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Duolingo Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Duolingo Inc - Class A今(2日)收盤價為400元。近5日股價上漲5.17%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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