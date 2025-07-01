台積電大漲衝1095元 創四個半月新高 市值回升至28兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-01 11:28

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今 (1) 日正式進入下半年，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 日前創新高，今日也強勢表態，受惠買盤湧入，股價大漲超過 3%，貢獻台股漲點約 280 點，最高達 1095 元，創下四個半月來新高，市值也回升至新台幣 28 兆元。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電現股與 ADR 近日走勢分歧，ADR 上周五創下 228.88 美元的新高，但台積電現股昨日並未跟上漲勢，反倒下跌近 2%，而 ADR 昨晚回檔修正近 1%，台積電現股則在今日大漲 3%，也收復五日線。

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台積電預計在本月 17 日召開法說會，預計除釋出第二季財報、第三季展望，外界也高度聚焦關稅政策變化、匯率走勢、各應用需求、先進封裝以及 AI 晶片等議題。

展望後市，台積電幾乎拿下全球 AI 晶片客戶訂單，包括 GPU、ASIC 等，為滿足客戶訂單，近年積極擴充 CoWoS 產能，外資預期，台積電今年 CoWoS 年產能將達 67 萬片，明、後年將達 100 萬、141 萬片。