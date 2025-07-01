日本製造商信心回升但利潤預警加劇：美國關稅壓力浮現

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 15:50

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日本央行的一項調查顯示，截至 6 月的三個月裡，日本大型製造商的信心有所改善，企業維持了樂觀的長期支出計劃，並未受到美國總統川普高關稅帶來的直接潛在衝擊的影響，但預估今年稍後或將惡化。

日本製造商信心回升但利潤預警加劇。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，儘管信心回升，但日本央行「全國企業短期經濟觀測調查」調查指出，製造業者大幅下調利潤預期，並預期未來三個月商業環境將惡化，顯示對美國高關稅可能在今年稍後帶來實質衝擊的擔憂正在升溫。

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日本衡量大型非製造業企業的景氣指數由 + 35 下滑至 + 34，符合市場預期。一些企業擔心勞動成本上升、物價壓力對消費造成抑制，以及海外遊客對高價奢侈品的需求趨緩。

日本經濟第一季因消費疲軟而較上季萎縮 0.2%，而美國關稅措施損害出口，日本經濟可能面臨進一步的衝擊。

至今為止，日本政府仍未能說服川普政府取消對日本汽車徵收的 25% 關稅，而對其他日本進口產品徵收的 24% 關稅則暫停至 7 月 9 日。

日本經濟展現韌性，央行將視短觀為關鍵政策依據

即使面臨全球貿易不確定性，日本整體經濟仍展現韌性。Capital Economics 分析師指出，短觀結果支持日本央行可能在年底前恢復升息的預期。

製造業信心指數由 3 月的 + 12 升至 + 13，高於預期的 + 10。部分企業表示，儘管美國關稅與政策不穩，但透過產品漲價已成功轉嫁成本，部分獲利反而改善。

企業對資本投資仍樂觀，預計截至 2026 年 3 月的會計年度內將成長 11.5%，高於前次預估的 3.1% 與市場預測的 10%。

日本擔憂美國關稅對出口和產出的損害，將在今年稍後加劇

然而，許多分析師預計，美國關稅對出口和產出造成的損害將在今年稍後加劇，並使日本央行何時恢復升息的決定變得更加複雜。

直接面對美國關稅壓力的大型機械與汽車製造商信心顯著下滑。出口導向企業預估銷售僅增長 0.6%，遠不如去年同期的 4.4%。

短觀調查顯示，大型製造出口商預計，2025 會計年度利潤將下滑 8.4%，扭轉 2024 年 5.8% 的成長，突顯貿易不確定性對企業營運帶來實質挑戰。

日本經濟風險升溫，升息路徑難明朗

穆迪分析指出：「如果日本國內經濟成長和貿易前景沒有明顯改善，商業信心將難以維持太久。出口疲軟，投資持續下滑，消費脆弱，使日本經濟徘徊在衰退的邊緣。這將使日本央行在年底前保持觀望態度。」

儘管日本央行去年結束了長達十年的大規模刺激計劃，並於今年 1 月將短期利率上調至 0.5%，並表示準備進一步升息，但美國關稅上調的經濟影響迫使其在 5 月下調了經濟成長預期。

由於企業持續轉嫁原物料成本上漲，消費者通膨率已連續三年超過日本央行 2% 的目標，進一步加劇了政策前景的不確定性。