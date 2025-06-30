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鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為73.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值2.4元，最低估值1.07元，預估目標價為73.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.4(3.19)3.543.56
最低值1.07(1.07)1.671.763.56
平均值1.7(1.77)2.462.953.56
中位數1.7(1.75)2.463.063.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值471.15億518.09億540.93億537.08億
最低值445.97億451.85億449.63億537.08億
平均值457.25億481.71億506.32億537.08億
中位數458.51億482.70億510.47億537.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.643.833.273.762.16
營業收入444.93億467.92億511.91億513.86億463.09億

詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNKE

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