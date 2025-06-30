鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為73.50元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值2.4元，最低估值1.07元，預估目標價為73.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.4(3.19)
|3.5
|4
|3.56
|最低值
|1.07(1.07)
|1.67
|1.76
|3.56
|平均值
|1.7(1.77)
|2.46
|2.95
|3.56
|中位數
|1.7(1.75)
|2.46
|3.06
|3.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|471.15億
|518.09億
|540.93億
|537.08億
|最低值
|445.97億
|451.85億
|449.63億
|537.08億
|平均值
|457.25億
|481.71億
|506.32億
|537.08億
|中位數
|458.51億
|482.70億
|510.47億
|537.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.64
|3.83
|3.27
|3.76
|2.16
|營業收入
|444.93億
|467.92億
|511.91億
|513.86億
|463.09億
詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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