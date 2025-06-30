鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為11.45元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對沃博聯(WBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.75元，其中最高估值1.86元，最低估值1.6元，預估目標價為11.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.86(1.86)
|1.77
|1.93
|最低值
|1.6(1.6)
|1.04
|1.3
|平均值
|1.73(1.72)
|1.48
|1.64
|中位數
|1.75(1.7)
|1.52
|1.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,560.00億
|1,640.00億
|1,725.17億
|最低值
|1,492.31億
|1,436.05億
|1,582.00億
|平均值
|1,526.57億
|1,552.31億
|1,644.84億
|中位數
|1,521.50億
|1,549.33億
|1,627.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.52
|2.93
|5.01
|-3.57
|-10.01
|營業收入
|1,395.37億
|1,325.09億
|1,327.03億
|1,390.81億
|1,476.58億
詳細資訊請看美股內頁：
沃博聯(WBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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