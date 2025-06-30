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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為11.45元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對沃博聯(WBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.75元，其中最高估值1.86元，最低估值1.6元，預估目標價為11.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.86(1.86)1.771.93
最低值1.6(1.6)1.041.3
平均值1.73(1.72)1.481.64
中位數1.75(1.7)1.521.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,560.00億1,640.00億1,725.17億
最低值1,492.31億1,436.05億1,582.00億
平均值1,526.57億1,552.31億1,644.84億
中位數1,521.50億1,549.33億1,627.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.522.935.01-3.57-10.01
營業收入1,395.37億1,325.09億1,327.03億1,390.81億1,476.58億

詳細資訊請看美股內頁：
沃博聯(WBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWBA

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沃博聯11.45+0.62%

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